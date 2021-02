VIDEO: Pepillo Origel viaja a Miami y se apica la segunda vacuna contra el coronavirus

Miami, EU.- El pasado 23 de enero, el periodista Juan José Origel fue fuertemente atacado por los usuarios de las redes sociales tras publicar una fotografía en la que presume que se aplicó la vacuna contra el Covid-19 en su visita a Miami.

Sin embargo, las críticas no parecen haber afectado al conductor mexicano de 73 años, pues este día compartió un video a través de su cuenta de Instagram donde muestra que regresó a Estados Unidos para aplicarse la segunda dosis.

“Aquí estoy en Miami. Vine a la vacuna, me vine a poner la segunda vacuna”, dice Origel en el clip. “No me queda más que dar gracias a Dios por estar vacunado. De todos modos, me voy a seguir cuidando”, recalcó el artista quien aseguró que no le pidieron ni la VISA.

Por otro lado, Pepillo dijo que esperaba que pronto todos estén vacunados y entre risas, el famoso bromeó con que seguirá paseando por Miami y ahora más feliz que nunca pues ya tiene completas las dosis recomendadas contra el coronavirus.

Fuente: Instagram @juanjoseorige