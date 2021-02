¡Al estilo de Eduardo Yáñez! Actor de Televisa 'explota' contra periodistas en aeropuerto

Ciudad de México.- Una vez más los periodistas vivieron el despreció de un reconocido actor de Televisa por querer una exclusiva, pues mientras esperaban su oportunidad para entrevistar a Horacio Pancheri, al puro estilo de Eduardo Yáñez los rechazó, asegurándoles que lo tenían harto.

A la salida de un aeropuerto, Pancheri fue captado por varios medios de comunicación que le cuestionaban por Marimar Vega y su nueva novia, quien lo acompañaba en ese momento y al ver las cámaras se alejó velozmente.

Podría interesarte: Escándalo en Televisa: Marimar Vega engañó a Horacio Pancheri porque ¡creía que era gay!

View this post on Instagram

Al darse cuenta que los medios no se iban después de decirles que hablaría con ellos en otra ocasión, explotó y comenzó a gritarles que si seguían, "nunca más" volvería a hablar ante sus cámaras, alzando la mano para impedir que siguieran avanzando hacia él.

Podría interesarte: ¡A volar Marimar Vega! Horacio Pancheri presume a guapa mujer en románticas fotos

Tras esto, el famoso histrión comenzó a alejarse y bastante molesto les dijo que eran unos "pesados", que entendieran que no hablaría más de su expareja, que él siempre se portaba bien, pero que ya era demasiado el que lo siguieran cuando señaló que no daría declaraciones. Ante esto se alejó y continuó como si nada pasara.

Todo el tiempo me persiguen, basta, no me estén molestando todo el tiempo, basta. Pero es verdad, son pesados, no respetan nada, son pesados", concluyó.