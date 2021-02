Alerta en TV Azteca: Conductora revela en 'Ventaneando' que dio positivo a Covid-19

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles, durante un enlace vía zoom para el programa Ventaneando, Jimena Pérez 'La Choco' reveló que tanto ella como su esposo Rafa Sarmiento están contagiados del Covid-19.

Desde Madrid, España donde actualmente radica, la conductora reveló que sus planes de viajar a México próximamente fueron estropeados debido al contagio que se encuentra viviendo junto a su pareja; además narró de qué manera se dio cuenta de que podría ser positiva al SARS-CoV-2.

"Me di cuenta en mi PCR, generalmente siempre que voy a viajar a México, aunque acá no lo piden llegando a México, me hago una PCR de rutina dos días antes porque llego con mi familia y siempre me da mucha preocupación mi mamá y mi abuela, que el próximo viernes cumple 90 años".

En ese mismo contexto, añadió que tenía planeado hacer una visita sorpresa al programa conducido por Pati Chapoy, pero debido a la enfermedad todos sus planes se vinieron abajo.

Respecto a la pregunta de cómo se sentía 'La Choco' aseguró que que tanto ella como su esposo estuvieron asintomáticos los primeros días; sin embargo, su preocupación fue un inesperado cansancio diferente al que normalmente sienten, y eso los hizo ponerse en alerta sobre un posible contagio.

Pocos síntomas, dolor de garganta Rafa, picor en la garganta como si nos fuera a dar tos, pero al final no nos dio tos, unos dolorcitos de cabeza, yo sí perdí el gusto y el olfato, que ya estoy recuperando afortunadamente muy rápido", narró.

En cuanto a sus hijos, argumentó que no le hicieron la prueba pues en España, dan por hecho que si los padres están contagiados, pasa lo mismo con los niños y debido a que han transcurrido 15 días desde el resultado positivo, sus hijos podrían reincorporarse a la escuela pronto y ella continuar sus planes de viajes, no sin antes monitorear con una nueva prueba.

