¿Es gay? Érika Buenfil confiesa en 'Hoy' todo sobre las preferencias de su hijo Nicolás

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz, Érika Buenfil, decidió poner un alto a las críticas hacia su hijo Nicolás luego de que el joven recibiera burlas por aparecer luciendo un vestido durante un video de TikTok que grabó junto a ella.



A través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, la guapísima regiomontana minimizó los comentarios en redes sociales que ponen en duda la sexualidad de su hijo y así respondió:

Asimismo, Buenfil resaltó que tanto ella como su hijo no tienen ningún problema con el tema de la diversidad sexual y aseguró que es "súper abierta", pues conoce a varias personas con "muchas formas de ser, y todos siempre están en mi corazón".



Por otra parte, la conocida 'Reina de TikTok' también aprovechó la entrevista para desmentir que está estrenando romance y comentó que si no tiene pareja, es porque ella no quiere.

¡Hazme la buena!… no tengo galán, no…, porque no quiero realmente y no he encontrado, y la pandemia no ayuda, pero aparte no ayudo yo tampoco, entonces… pues no tengo", remató.