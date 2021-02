'Ludovico', personaje de Eugenio Derbez en 'La Familia Peluche' habría muerto por esta razón

Ciudad de México.- Protagonizada por Eugenio Derbez, 'Ludovico Peluche'; Consuelo Duval, 'Federica Peluche', Luis Manuel Ávila. 'Junior', Regina Blandón, 'Bibi' y Miguel Pérez, 'Ludoviquito', la serie mexicana La familia Peluche constó de tres temporadas que fueron transmitidas del 2002 al 2012.

Si bien los episodios retrataban la vida diaria de una familia común y corriente, ha circulado una misteriosa teoría que involucra al protagonista, 'Ludovico'.

Un usuario de las redes sociales y fanático de la serie, reveló hace algunos meses una extraña teoría que asegura que 'Ludovico' estuvo muerto durante el desarrollo de los episodios. La explicación hace referencia al primer capítulo, en donde el personaje principal se presenta a través de un video casero y habla de su familia en tiempo pasado.

"Hola, mi nombre es 'Ludovico P. Luche'. Si están viendo este video es porque yo ya he muerto. O porque la metiche de mi esposa 'Federica' lo encontró, esculcando mis cajones".

La teoría explica que la serie se trata de la recopilación de flashbacks y fragmentos de la vida de un 'Ludovico' ya muerto. Además, el esposo de 'Federica' muere de un paro cardíaco en el último capítulo de la serie , después de ver un agitado partido de su equipo favorito de futbol.

Tras hacerle una petición a Dios para que lo deje regresar a la vida, lo revive y le dan 12 horas antes de volver a fallecer. Sin embargo, al final del episodio Dios hace un volado para decidir si lo deja vivir o morir, pero el resultado no fue transmitido en pantalla.

Entonces, de ahí surge la idea de que 'Ludovico' habría muerto y que cada episodio de la famosa y exitosa serie mexicana, narraría un recuerdo en la memoria del personaje,

Sin embargo, recientemente durante una entrevista con Omar Chaparro, el productor Eugenio Derbez desmintió esta falsa teoría: "No, es que en la última temporada ‘Ludovico’ se va al cielo, entonces mucha gente comenzó a especular: ‘Ah, entonces toda la serie era un recuerdo’, no, no señora".

