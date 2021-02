Salvador Zerboni desearía que Livia Brito no vuelva a Televisa; así reacciona al regreso de su ex

Ciudad de México.- Salvador Zerboni se mostró más que sorprendido al enterarse que su exnovia, Livio Brito volverá a protagonizar una telenovela tras el altercado que sostuvo con un paparazzi el año pasado, mismo por el que la actriz fue demandada.

A su salida de Televisa San Ángel, el actor fue cuestionado por los reporteros sobre el regreso de Brito a los foros de televisión, noticia que lo dejó prácticamente atónito.

¡Órale!... ¡órale!, no pues, está bien. Ahora sí me quedé sin palabras, ¡cosa rara eh!, pero pues bendiciones ¿no?, que le vaya muy bien. Nada más me quedé en el ¡órale!... ¡qué rápido pasó!", expresó Zerboni.