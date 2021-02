Tras dejar TV Azteca por Televisa, exintegrante de 'Venga la Alegría' anuncia embarazo

Ciudad de México.- Jenny García, famosa exintegrante de Venga la Alegría, parece estar viviendo el mejor momento de su vida después de que decidió renunciar a TV Azteca, tomarse un descanso y luego integrarse a Televisa de la mano de Magda Rodríguez, pues anunció que está "felizmente embarazada".

Durante 12 años, García fue la conductora de la sección de baile y ejercicio en el matutino del Ajusco, pero en 2019 optó por tomarse un año sabático, regresando a la televisión en el reality deportivo de San Ángel, Guerreros 2020, además de tener varias apariciones en el programa Hoy.

La guapa conductora, tras el final del programa, debido a la pandemia, no continuó con más proyectos televisivos, pero se enfocó en su relación con su pareja desde hace dos años, Fracisco Moreno, compartiendo reencuentros con sus excompañeros de 'Leones' y 'Cobras', mostrándose sumamente feliz.

A cinco meses de esa gran final, Jenny empleó sus redes sociales para anunciar que tras meses planeándolo, finalmente se convertirá en madre de un hermoso niño llamado Lucca, al cual ya le creó su propio Instagram.

La también exintegrante de Exatlón, en una entrevista para TV Notas contó que ya tiene 18 semanas, y que no lo había dicho antes por recomendación de sus médicos, destacando que se moría de ganas para "gritarlo a los cuatro vientos", ya que fue completamente planeado y el lograrlo fue motivo de festejo.

Sí, ya lo habíamos platicado, yo me dejé de cuidar; la ginecóloga me explicó que me tardaría porque mi cuerpo estaba intoxicado, pues por muchos años tomé pastillas anticonceptivas, ya que tenía quistes en los ovarios; me dijo que quizá pasarían hasta dos años, pero sólo pasaron cuatro meses y quedé embarazada", reveló la conductora.