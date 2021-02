Tras quedar irreconocible, actriz de 'El Señor de los Cielos' llega a 'Hoy' y revela esto

Ciudad de México.- La guapísima y querida actriz, Verónica Montes, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para hablar de los problemas de salud que enfrenta desde hace meses y que le han provocado fuertes cambios físicos.

A través de una videollamada, la intérprete de El Señor de los Cielos contó que se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de toda su vida pues se está enfrentando a un gran descontrol hormonal.

Verónica explicó que ha vivido momentos realmente desesperantes al no entender que su cuerpo está cambiando constantemente y que además, tiene muchos cambios de humor por la prolactina alta.

Se me hizo muy difícil verme al espejo y sentir que la cara se me estaba deformando prácticamente, que el cuerpo no era el de siempre, parecía que me había operado la cara entera", explicó.