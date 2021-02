¿'Ventaneando' en crisis? Confirman que Daniel Bisogno será despedido al no generar rating

Ciudad de México.- Según informes de Fórmula Espectacular, el presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, fue despedido de su programa de radio, La Tetera, por el bajo rating y pocos anunciantes.

Ante la terrible crisis que hay en el país, el actor quien llevaba aproximadamente un año al aire, fue uno de tantos en el recorte de Heraldo Radio, además, Gabriel Cuevas confirmó que su último programa será este viernes 26 de febrero

Hablando de programas, ustedes saben que en la industria de la radio está muy difícil la situación y me enteré de que en el Heraldo Radio hay ahorita un recorte brut... A quien ya le dieron las gracias por participar es a La Tetera".

El programa de Daniel Bisogno, les dijeron que muchas gracias, pero el horario, que es en la noche, pues no generaba tantas ventas, tanto interés y audiencia y le dijeron que en estos tiempos de pandemia no hay tantos anunciantes y no ha sido un programa tan redituable. Llevará como un año al aire", habló Gabriel.