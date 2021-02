VIDEO: Adrián Uribe reacciona de esta forma al ser cuestionado sobre su exnovia, Marimar Vega

Ciudad de México.- Hace unas cuantas semanas se reveló, que la pareja de artistas, Horacio Pancheri y Marimar Vega, habían decidido dar por terminada su relación, luego de un tiempo de noviazgo.

Aunque muchas personas han opinado sobre el tema, en su reciente encuentro con los reporteros, el actor y también expareja de la actriz, Adrián Uribe, fue cuestionado sobre el rompimiento que ella tuvo actualmente.

Aunque muchos esperaron alguna respuesta más reveladora o inclusive polémica, lo cierto es que el actor mexicano fue claro y contundente al respecto al decir:

Es un tema que no me gustaría tocarlo la verdad, no tengo nada que decir al respecto, es tu perro y tú lo bañas", dijo Uribe sin perder el buen sentido del humor.