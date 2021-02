Actor de Televisa comete terrible error en 'Hoy' y fans lo 'destrozan': "Se cree mucho"

Ciudad de México.- Los miles de fans del programa Hoy no dudaron en 'destrozar' en fuertes críticas a un reconocido actor de Televisa, después de que este cometiera un terrible error en plena transmisión en vivo del matutino, señalando que se "cree mucho" para estar con los conductores.

La mañana de este jueves 25 de febrero, en el matutino del canal de Las Estrellas se estrenó una nueva dinámica, 'Palabrotas', en donde la polémica se 'disparó' entre los espectadores, debido a las supuestas actitudes altaneras de Arath de la Torre y un pequeño error que no le perdonan.

El nuevo juego consistía en que en la pantalla grande se mostrara una palabra, por ejemplo embarazada', de la cual los conductores tenían que desglosarle otras que salgan de las letras de dicha palabra, y el juez, que en este caso es de la Torre, al terminar el tiempo establecido cuenta que equipo tiene más.

Todo marchaba bien entre bromas y acusaciones de trampa entre los competidores, hasta que Arath le contó solo 15 palabras a Lambda García, cuando en realidad tenía 17, por lo que Andrea Legarreta, Paul Stanley y Raúl Araiza se burlaron un poco de él, diciéndole que le hacía "falta la primaria".

Pero, los fans del programa no fueron tan indulgentes y comenzaron a llenarlo en críticas, diciéndole que "no sabía contar" y que se "cree mucho" y piensa que es "mejor" que los demás, por lo que "no cuadra" en el matutino.

