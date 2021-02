Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se unen para enviar un emotivo mensaje: "Lo que más amo"

Ciudad de México.- Tras casi un año de haber anunciado su separación sentimental, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se unieron a través de las redes sociales para celebrar el cumpleaños número 3 de su hija Kailani.

La primera en externar su amorosa felicitación fue la hija de Eugenio Derbez, quien junto a un video donde se escucha a la pequeña cantar el tema You are my Sunshine, escribió un emotivo mensaje.

Hoy hace 3 años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quién me siento la más viva y feliz, quien me inspira a trabajar todos los días en mí, quien ha sacado mi lado más guerrero y quien me inspira a ser responsable, fuerte y feliz para poder darle el ejemplo de todo aquello que ella puede lograr".

Minutos más tarde, Ochmann colocó dos fotografías junto a la menor de sus hijas para manifestar lo feliz que se siente de ser su padre. "Hoy esta muñequita está cumpliendo 3 años. ¡Me siento profundamente afortunado y agradecido con la vida de ser tu papá! Happy birthday Kai. Te amo con toda mi alma #birthdaygirl #prouddad #love".

Desde el anuncio de su separación, tanto Aislinn como Mauricio han demostrado que más allá de su relación sentimental, su prioridad es la pequeña Kailani, quien llegó a su vida hace 3 años para unirlos por toda la vida.

