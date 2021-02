Cayó Rix: ¿Qué otros youtubers están acusados en redes sociales de abuso sexual?

No saben lo nerviosa que estoy por hacer esto pero, creo que es momento de decir mi experiencia cuando conocí a Memo Aponte.

E igual no había dicho nada por miedo a cómo me fueran a juzgar muchas personas y también por el hecho de que no me creerían.

(Abro hilo) pic.twitter.com/9myhwH3Pze