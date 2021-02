Tras cambiar a Televisa por Telemundo, actriz aparece en 'Hoy' y habla de su esposo 'preso'

Ciudad de México.- La actriz Grettell Valdez fue captada de nueva cuenta en los pasillos de Televisa luego de que en 2020 decidiera probar suerte en Estados Unidos y grabara los proyectos, Los pecados de Bárbara y Buscando a Frida, de la mano de Telemundo.

La guapísima artista decidió sincerarse durante una entrevista exclusiva con el programa Hoy para confesar que su hijo Santino Borghetti ya está dejando de ser niño y recientemente le confesó que ya tiene novia.

Te podría interesar: Tras años desaparecida y amenaza de muerte, exactriz de TV Azteca y Televisa da impactante noticia

Asimismo, Grettell aprovechó para responder a la polémica que gira entorno a su matrimonio, pues como se recordará, hace algunos meses se especuló que su esposo Leo Clerc fue detenido en Suiza por presunto lavado de dinero y fraude.

Valdez comentó que no es verdad que su marido se encuentre preso como afirman varios medios y aseguró que si no aparece a su lado, es porque a él no le gusta estar expuesto y además se la pasa viajando.

También lee: Tragedia en Televisa: Hermano de actor que murió por Covid-19 hace devastadora confesión

Él va y viene todo el tiempo, lo que pasa es que yo cuido mi entorno y él es cero de sacarse fotos, me dice 'la famosa eres tú', pero estoy contenta y muy feliz", comentó la actriz.

Fuente: Programa Hoy y Wikipedia