Tras despido de Televisa y crisis de Covid-19, exconductora de 'Hoy' abre estética

Ciudad de México.- Tras años del final de La Oreja y después de despedirse de Televisa por varios años, un querida exconductora del programa Hoy reveló que ante la crisis por la pandemia del Covid-19 decidió asociarse con un estilista y abrir su propia estética.

Verónica Gallardo es una reconocida periodista con casi cuatro décadas de trayectoria, en las cuales participó en La Oreja junto a Pepillo Origel y Martha Figueroa, en el matutino del canal de Las Estrellas, al cual regresó la primera semana de enero y después a Sale el Sol, en donde habló de sus nuevo proyecto.

Podría interesarte: Alerta en TV Azteca: Conductora revela en 'Ventaneando' que dio positivo a Covid-19

El pasado 6 de febrero inauguró un salón de belleza en Irapuato, Guanajuato como socia del estilista, Hervey Franco, quien ya manejaba su propio establecimiento en la Ciudad de México.

Gallardo en una entrevista con TVyNovelas confesó que debido a que ya no desea estar "encerrada en un foro todo el tiempo", y debido a la situación que se vive con el virus, aceptó unirse a Franco pues pese a no verse afectada económicamente, entendió que debía comenzar a invertir y no quedarse cómoda con sus ahorros.

Podría interesarte: ¡Covid-19 en Televisa! Galilea Montijo confirma en 'Hoy' que otra vez tiene coronavirus

Platicamos sobre lo sucedido con la pandemia, y me comentó que migraría su salón de belleza a Irapuato, ya que la situación se estaba poniendo muy complicada. Me invitó a ser su socia y acepté, porque es un negocio muy noble", confesó.

Por último habló respecto a que anteriormente ya había incursionado en la belleza, pero debido a que los estilistas comenzaron a hacer un mal trabajo tuvo que cerrar, destacando que ahora con Hervey se sentía segura.

Podría interesarte: Tras veto de Televisa y en el exilio, famosa actriz hace fuerte confesión en 'Hoy'

Tuve una estética en Satélite, nos empezó a ir muy bien, pero los estilistas me empezaron a fallar; no iban a trabajar, les quemaban el cabello a las clientas y muchas otras situaciones, entonces terminé por dejarlo. Ahora estamos en excelentes manos, Franco conoce todo y hace las cosas a la perfección", aseguró la conductora.

Fuente: TVyNovelas