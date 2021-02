Tras ruptura con conductor de 'Hoy' y despido de Televisa, actor revela si se va a TV Azteca

Ciudad de México.- Después de verse en la lista de Álex Kaffie para participar en Survivor México, un muy querido actor empleó su cuenta de Instagram para revelar a sus millones de seguidores si es verdad que se pasará a las filas de TV Azteca, tras haber sido despedido de Televisa en buenos términos y su polémica ruptura con el guapo conductor del programa Hoy, Lambda García.

En septiembre del 2019, Polo Morín confesó que su exclusividad con la televisora de San Ángel había terminado, asegurando que todo fue de acuerdo mutuo y que regresaría para otros proyectos, pero que por lo pronto se enfocaría en una serie en la que ya estaba trabajando, de la cual no podía dar detalles.

Meses después, el famoso periodista de espectáculos compartió que la televisora del Ajusco invitó a Morín para participar en el famoso reality este 2021, sin embargo, él dejó en claro que eso no iba a suceder mediante un contundente mensaje en sus historias de Instagram.

Y bueno, les aclaro. No, yo no voy a ir a Survivor. Por lo menos no esta temporada", escribió el actor.