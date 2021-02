Tras veto de Televisa y en el exilio, famosa actriz hace fuerte confesión en 'Hoy'

Ciudad de México.- Angélica Vale reapareció la mañana de este jueves en el programa Hoy luego de que hace meses se especulara que había caído en una crisis económica por la falta de trabajo que atravesaba debido a la pandemia y al supuesto veto de Televisa.

Hace algunos meses distintos medios señalaron que la comediante y su madre Angélica María sufrían los estragos de haber sido censuradas de la televisión por hablar mal de la empresa que las vio crecer profesionalmente y afirmaron que ambas estaban en la quiebra.

Aunque ninguna salió a confirmar esta información, ahora Angélica Vale sorprendió al hacer una fuerte revelación durante su entrevista con el programa Hoy.

La conocida actriz de La fea más bella contó que pese a que tiene 10 años de feliz matrimonio, ella no tenía intenciones de casarse ni tampoco creía en el amor para siempre, sin embargo, vive plena y feliz.

Yo no me quería casar, cuando mi marido me propuso matrimonio yo dije '¡¿Qué!?', no entendía porque nunca pensé, fue raro y después me di cuenta que tenía ganas de casarme", contó.