Desde 'Sale el Sol', Gustavo Adolfo Infante tunde a Pepillo Origel y le manda fuerte recadito

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 26 de febrero el periodista Gustavo Adolfo Infante mandó un fuerte y contundente mensaje a Pepillo Origel y Aylín Mujica por su reciente guerra de declaraciones.

Durante la reciente transmisión del programa Sale el Sol, el controversial conductor decidió intervenir en el pleito que tienen el presentador de Televisa y la originaria de Cuba.

Te podría interesar: ¡Ahora sí! Pepillo Origel sería sancionado por su segunda vacuna, advierte alcalde de Miami

Gustavo Adolfo asegura que no comprende por qué razón Pepillo y Aylín se han dado con todo en los últimos días. Como se recuerda, ella criticó al periodista por irse a vacunar a Miami y él le respondió con una amenaza, de que conoce todo su pasado.

View this post on Instagram

Ante esto, Infante señaló que en el pasado Juan José y Mujica fueron grandes amigos y no entiende la razón por la que ahora se aborrecen, señalando que hay un trasfondo en este pleito.

También lee: ¡Escándalo! Conductora de Telemundo arremete contra Pepillo Origel y este le da una 'bofetada'

Yo creo que no se vale que por una nota, ella no es ni del departamento de vacunación, yo recuerdo que Aylín y Pepillo (eran amigos), no se vale", señaló Gustavo.