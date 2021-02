Integrante de 'RBD' habría destrozado la vida de Natalia Téllez: "Yo estaba hecha mie..."

Ciudad de México.- La vida como figura pública, lejos de las satisfacciones y éxitos, han traído para la actriz Natalia Téllez motivos para olvidarse de mantener en privado su intimidad; sobre todo cuando sostuvo una relación con Christopher Uckermann.

Aunque esta pareja parecía muy feliz e incluso daban la impresión de que pronto se casarían, después de dos años dieron por terminada su relación, la razón que salió a la luz habría sido una infidelidad que los orilló a que dieran por finalizado su romance.

Sobre el tema, Natalia Téllez habló en el programa Netas divinas y confesó que esta experiencia fue una de las más dolorosas en su vida sobre todo porque se hizo una exposición mediática muy dolorosa de las razones por las que decidió terminar con el integrante de RBD.

La actriz que apareció en Veinteañera, divorciada y fantástica reveló que cuando sucedió lo de la infidelidad de Uckermann sus compañeros en Hoy le ofrecieron dar la exclusiva en el programa pero ella se negó porque estaba demasiado dolida por la situación.

"A mí me paso que cuando corté con Christopher yo estaba hecha mierda fue un cuerno, espantoso y yo iba al foro de Hoy y yo le conté a Martha Figueroa, pues éramos amigas y Yordi Rosado producía… me acuerdo que Yordi me llamó y me dijo: Va a salir lo de Christopher, ¿no lo quieres decir tú? y yo me negué a salir, no sé que pensé", dijo en el programa de Unicable.

Al no tener el control de esta situación, la conductora reveló que al final la noticia se dio a conocer por otros medios de manera muy dolorosa, al grado de que después se hizo aún más complicado poder detener la ola de especulaciones, comentarios

"Yordi me dijo: Nath, si tú lo dices, tú un poco controlas el primer golpe, tú dices la información, lo que hiciste tú con tu respuesta, cuando te nombren y salga, va a estar tu versión de las cosas. Yo no dije nada y obviamente acabó saliendo la nota peor..."

"Martha lo sabía desde hace mucho y Yordi lo sabía desde hace mucho y acabó saliendo por otro medio y de una manera horrible", agregó.

