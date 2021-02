"Me desnudaba y tocaba": Hija de Ricardo Crespo revela impactantes detalles tras ser abusada

Ciudad de México.- Tras dos semanas de que se realizara la detención de Ricardo 'N', quien fue llevado a prisión preventiva, debido a las acusaciones de un presunto abuso sexual en agravio de su propia hija, hoy, la menor rompe el silencio y revela más detalles.

A sus 14 años de edad, Valentina rompió el silencio a través de una serie de textos compartidos en sus redes sociales. Las declaraciones fueron difundidas por medio de una página de espectáculos en Instagram.

Gracias por todo el apoyo y respeto sobre el tema de mi papá, pido prudencia y respeto porque es un tema delicado. Me costó mucho hablar y todavía estoy en proceso de recuperarme emocionalmente", escribió.

Valentina expresó apoyo a quienes han pasado por una situación similar y alzó la voz para exigir que paren los abusos. "No te calles, no te dejes manipular, habla, no tengas vergüenza, no te sientas culpable", señaló.

Asimismo, un programa matutino difundió parte de las supuestas declaraciones que Valentina y su madre dieron a las autoridades en medio del proceso que definirá la futura situación legal del exGaribaldi.

"Cuando tenía 5 años, sólo tengo recuerdos de que mi papá me quitaba la ropa y comenzaba a tocar mi cuerpo cuando mi mamá salía de la casa. Mi papá comenzó a tocarme mediante juegos y me decía que jugábamos al spa, que consistía en que yo me desnudara y también mi papá lo hacía. Con cremas y aceites me acariciaba. Mi mamá me dijo que a mi papá le gustaba ver mucha pronografía".

También detalló que a los 13 años, su padre le practicó una prueba de embarazo luego de que la joven presentara un retraso en su periodo menstrual.

Según la denuncia. la madre de Valentina se enteró del terrible suceso en octubre del año pasado y, según detalló, el artista terminó por aceptar su culpabilidad y responsabilizó a Valentina por los hechos.

"Mi hija menor se acercó a mi para decirme que no quería ir con su papá. Yo le pregunté por qué y me dijo que desde que tenía la edad de 5 años su papá comenzó a tocar su cuerpo. Y mientras ella crecía, las agresiones sexuales fueron aumentando. Ese mismo día decidí reclamarle a Ricardo y contestó que sí lo había hecho, pero que había sido culpa de mi hija", declaró la exesposa del cantante.

Sin embargo, a través de un comunicado Ricardo 'N' se mostró "paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictuosos" que se le achacaron, negando rotundamente las acusaciones.

"Ignoro totalmente el motivo por el cual mi exesposa y presuntamente mi hija hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el divorcio", apuntó.

Funete: Las Estrellas e Instagram @chicapicosa2