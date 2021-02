"Me utilizaron": Poncho De Nigris cuenta su mala experiencia al incursionar en la política

Ciudad de México.- El influencer, Poncho De Nigris, contó que el no planea lanzarse a la política, esto pues ya fue algo que intentó en su momento y que acabó lamentando por completo, pues aseguró que no le fue bien.

En su reciente encuentro con los medios, el famoso contó, que hace un tiempo se lanzó para diputado en su estado natal, Monterrey, pero quedó bastante disgustado al ver el ambiente que se manejaba entre los partidos.

Es un ambiente muy feo, hay gente muy mala, si dicen que está fuerte el ambiente artístico, la política es lo más feo que puede existir, salí muy dañado de ahí, salí como, me sentí ofendido y aparte me utilizaron, no me pagaron, me dijeron mentiras y no me volvieron a contestar el teléfono", dijo Poncho.