Tras volver a 'Hoy', querida actriz revela "horrible" acoso que vivió en Televisa

Ciudad de México.- A meses de que dijeran que Angélica Vale fue vetada de Televisa y estaba en crisis económica por el Covid-19, la famosa actriz reapareció en Hoy con una fuerte revelación, tras la que también sorprendió al confesar que su tiempo en la televisora vivió un "horrible" acoso.

Vale y su madre, Angélica María, hace un par de meses acapararon titulares, en los cuales señalaban que ambas fueron censuradas en San Ángel por supuestamente hablar mal de esta.

Tras esto, la famosa intérprete de 'Lety' en La Fea Más Bella, en su canal de YouTube, Consejos Angelicales, rompió el silencio respecto a su tiempo en Televisa, confesando que en un programa la trataban muy mal y le hacían "la ley del hielo", no la saludaban y no la dejaban expresarse.

Sin revelar el proyecto en el que estaba, la también conductora señaló que el acoso emocional que vivía era "horrible" y que llegó a odiarlo.

Llegaba yo al camerino y nadie me hablaba, ni hola me decían. Me preguntaban '¿Estás cómoda en tu trabajo?' Y yo decía 'No, me choca venir'. ¿Cómo iba yo a estar cómoda? Y entonces ellos se enojaban de que yo decía que no estaba cómoda y no estaba contenta en el trabajo, ¿pero cómo iba a estar contenta si me trataban re mal, si me hacían jetas, si no me dejaban hacer nada? No, no, fue horrible", expresó.