Bárbara de Regil abre su corazón a los fans al contar sobre la vez que intentó acabar con su vida

Ciudad de México.- Con toda su sinceridad, la actriz, Bárbara de Regil, contó algunos de sus tristes momentos en su cuenta de Instagram, los cuales pasó durante su juventud.

Durante su adolescencia llegó a considerar en atentar contra sí misma, tuvo un episodio de depresión el cual tuvo ideas para hacerse daño, todo esto pasó antes de quedar embarazada.

La celebridad comentó, que, antes de tener a su hija, pasó por una etapa muy terrible en la que llegó a tener pensamientos muy feos como el suicido, debido a que no quería seguir viviendo más. Demostró ser muy honesta con sus seguidores comentando que, al darse cuenta, decidió buscar ayuda para poder seguir adelante.

Incluso llegó a planear quitarse la vida, la coach fitness aseguró que a sus 12 años una persona le provocó mucho daño y no ha podido perdonar todo el mal que le hizo. Dio aclaraciones de quien fue el responsable o de lo que le sucedió, fue una persona tóxica que tenía demasiada libertad de su vida a lo que no supo cómo controlarse.

Aclaró que suele perdonar absolutamente todo y jamás guardaría rencor por la facilidad de olvidar cualquier hecho, pero, hay una persona que la llegó a lastimar bastante, al nivel de jamás perdonarlo pues ella tenía solo 12 años de edad.

Su esposo, Fernando Schoenwald, le recomendó que hiciera el mayor esfuerzo de superar su pasado.

Tan solo pensar en ese momento me parte en dos, me llena de coraje y de ira muy cañón, me cuesta mucho y creo que tengo que trabajar en eso. No le deseo el mal, pero quisiera poder liberarme de eso… tengo que trabajar en eso y aprender a perdonar y liberar". Concluyó la actriz.