"No quiero dar lástima": Alberto Vázquez confiesa los motivos por los que se retirará

Ciudad de México.- En pasadas ocasiones, el famoso cantante, Alberto Vázquez, contó que tenía planeado retirarse pronto, por lo que posiblemente buscaría hacer algún evento virtual para despedirse de su querido público.

En su reciente entrevista para el programa de espectáculos, De primera Mano, el artista contó como es que planea dar el adiós a los escenarios de manera definitiva. Según explicó en su último show, buscaría contar sobre sus inicios y como es que logró llegar a donde está hoy.

También expresó que le gustaría que fuese algo acústico, con un trío de guitarras, esto sería en el teatro Isauro Martínez, los cuales serían varios eventos especiales.

Por otro lado, mencionó cuales son los motivos por los que ha decidido dejar de lado su vida artística:

Me tengo que retirar algún día, ya no soy el mismo chavo que era antes, la gente dice, 'no, pero si estás bien, cantas muy bien', si, pero uno debe ser verdadero consigo mismo y no tienes porque dar lástima, no doy lástima todavía, pero podría darla quizá más adelantillo".