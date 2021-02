Pepe Aguilar pierde el control durante bohemia junto a sus hijos y los llama "explotados"

Ciudad de México.- Pepe Aguilar tomó la iniciativa de seguir aprovechando su tiempo en casa, así que realizó una noche de bohemia junto a dos de sus cuatro hijos, mismos que salieron un tanto ofendidos.

El cantante de regional mexicano que es bastante respetado por su carrera, grabó lo que sucedió junto a Leonardo y Ángela Aguilar, puesto que son los únicos que se han lanzado a la música.

Aquí tengo a mis dos representados y explotados para que e acompañen, uno con la guitarra otro con coros porque es mi blog y estos weyes no tienen nada que decir, no vienen a cantar", inició Pepe.

Mientras reveló que los tres han estado preparando nueva música, pero al parecer lo único que el papá de estos jóvenes cantantes era presumir que aún cuando los apoya, puede también dejarlos en vergüenza pues minutos después el ambiente de salió de control.

Tenemos la presencia de dos de mis escuincles que ya no están escuincles , dos jóvenes promesas que ya no son promesas, dos nuevos talentos que ya no son nuevos y el talento está muy en duda", señaló.