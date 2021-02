¿Se inspiró en Mr. Tempo? Tras dejar a Chiquis, Lorenzo Méndez lanza línea de sombreros

Ciudad de México.- Lorenzo Méndez demostró que mantiene ocupada su mente después de su polémica separación con Chiquis Rivera, pues en las últimas horas presumió sus ganas de salir adelante, ya que está conquistando nuevos proyectos.

El cantante reveló en su cuenta de Instagram que incursiona en los negocios y ahora se encuentra ajustando cada detalle de su línea de sombreros para que sus seguidores los puedan adquirir muy pronto.

Lorenzo compartió corto video donde dejó ver dos de los diseños que ya están listos y elaborados por manos mexicanas, pero mantuvo detalles en secreto para que sus seguidores estén atentos a lo que se viene.

El que el ex de la hija de Jenni Rivera guardara la información de lo que se aproxima, no fue impedimento para que los usuarios inmediatamente lo atacaran por copiar e inspirarse en Mr. Tempo, el polémico empresario con el que la intérprete de Esa no soy yo habría tenido un amorío.

Son iguales a los del Mr. Tempo".

Que le mande unos al Tempo para que vea que lo copió".

Le hizo bien dejar a la tóxica".

Mr. Tempo será el cliente VIP".

