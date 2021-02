"¿Ya no tiene para la cirugía?": Ninel Conde es blanco de críticas por video ejercitándose

Ciudad de México.- Ninel Conde y la figura que posee es una de las cosas que más al pendiente tiene a los usuarios de Internet, pero durante las últimas horas se compartió en redes sociales un video de la cantante que no fue del agrado, pues la convirtió en el blanco de críticas.

Por medio de Instagram se reveló el video de la intérprete del Bombón Asesino ejercitándose con un atuendo deportivo de color azul y ayudándose de una faja, puesto que tenía que cargar suficiente peso.

En la grabación se ve a la famosa sufriendo el ejercicio que realizaba, pero los internautas no se hicieron esperar para atacarla de malos comentarios, asegurando que puso en muy buena práctica su papel de actriz, pero lo único que iba conseguir es lastimar su espalda y rodillas por estar haciendo mal su rutina.

El plástico no se entrena", "¿Apoco los rellenos de ejercitan?", "Los implantes no crecen con el ejercicio", "¿Ya no tiene para la cirugía?", "Va terminar con salud por puro gusto".