¡Adiós 'Exatlón' y 'Survivor'! Ximena Duggan revela la "fusión" de ambos realitys de TV Azteca

Ciudad de México.- La reconocida atleta, Ximena Duggan, causó un gran revuelo entre sus millones de seguidores en Instagram al compartir con la posibilidad de que TV Azteca pueda "fusionar" dos de los realitys más famosos y vistos por el público, Exatlón, que sigue al aire, y Survivor México, que comenzará el próximo 22 de marzo.

Sin duda alguna, Exatlón se convirtió en el programa del Ajusco que el público más ansia ver año con año por sus feroces competencias, mientras que Survivor llama la atención y tiene una muy alta aceptación por las audaces maneras en las que logran conseguir comida, ya que ellos mismos deben de buscar la manera de mantenerse secos e hidratados con lo que les da la naturaleza.

Varias de las celebridades o personajes que se integran a ambos shows, se convierten en los favoritos del público, como sucedió con Duggan, quien el pasado viernes 26 y sábado 27 de febrero compartió varios videos en los que aparece con varias compañeras del programa próximo estrenarse y otros del conducido por Antonio Rosique.

Duggan mostró a David 'La Bestia' Juárez, Marysol Cortés, Keno Martell, Ernesto Cázares, todos exintegrantes de 'Héroes', pasándola en grande en la improvisada pijamada, en la cual bailaron, cantaron, bebieron e hicieron acrobacias como mortales hacia atrás y caminar sobre dos manos.

Ante esto, la prácticamente de parkour cuestionó a sus fans que pensaban respecto a que se fusionara el show en el que participó y en el que estuvo 'La Bestia', señalando que tal vez pensara en hacer algo nuevo con todos ellos en su casa, al puro estilo de Keeping Up With The Kardashian.

Sin duda alguna el concepto llamó mucho la atención, pues siguió compartiendo más de los divertidos momentos al lado de los atletas, señalando que esperaba seguir pasando momentos así de increíbles con todos ellos por muchos años más.

Fuente: Instagram @ximeduggan