¡Adiós 'Venga la Alegría'! Conductora de TV Azteca revela que compañera ¿se va a Televisa?

Ciudad de México.- Tal parece que muy pronto Venga la Alegría deberá de despedirse de una de sus queridas conductoras, pues según informes de Flor Rubio, titular del famoso matutino de TV Azteca, reveló que una de sus compañeras probará suerte en otro programa, ¿a caso se va a Televisa?

Rubio en su canal de YouTube habló respecto a la nueva temporada de Survivor México, el cual asegura que contará con la presencia de una de sus compañeras de Venga la Alegría, confirmando lo dicho por Ventaneando.

Hace un par de días, en el vespertino de Pati Chapoy, se dijo que otra de las conductoras del programa del Ajusco se unirá a esta nueva emisión del reality de supervivencia, aunque no revelaron el nombre, a lo que Flor dijo que ellos tampoco lo van a revelar.

Si ya lo dijo Ventaneando, ¿por qué no lo vamos a decir nosotros? Efectivamente alguien de Venga la Alegría va a entrar a Survivor México, ¿quién? No se los vamos a decir", dijo la conductora.

De igual manera señaló que los contratos aún no están firmados y el elenco no ha sido seleccionado en su totalidad, por ello mismo no puede decir nombres ya que hasta el momento ninguno es formal.

El hecho de que Survivor venga en un formato VIP será muy interesante. La etapa de casting aún no termina y las decisiones aún no están tomadas (…) los nombres no han sido dados a conocer porque la lista final no está. No se cierran los contratos finales de quienes van a participar", explicó.

Fuente: Radio Fórmula