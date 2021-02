BTS conquista los Korean Music Awards 2021 e impone un nuevo récord de premios

Seúl, Corea del Sur.- El éxito de BTS continúa y este 2021 parece ser un gran año para la boyband más importantes del K-Pop, pues resultaron los ganadores de diversas categorías del los Korean Music Awards que se celebraron recientemente.

V, Jimin, Jin, Siga, RM, J-Hope y Jungkook no solo se llevaron la noche sino que además la agrupación logró imponer un nuevo récord de premios obtenidos durante el evento, lo que demuestra que los intérpretes de Life goes on están en su mejor año.

La pandemia por Covid-19 no fue impedimento para realizar la premiación, pues este año se llevó a cabo de manera virtual y BTS estuvo nominado en las categorías de 'Mejor Album Pop', 'Álbum del año' o 'Músico del Año', por mencionar algunas, de las cuales basta decir que resultaron ganadores.

Del mismo modo, Bangtan Sonyeondan se llevaron los premios a 'Canción del Año' y 'Mejor Canción Pop' gracias al exitoso tema Dynamite.

¡BTS se convirtió en la primer agrupación en ganar la mayor cantidad de Daesangs (el mayor premio) en los Korean Music Awards al llevarse cuatro e incluso, son la primer banda en ganar en dos ocasiones en la categoría de Canción del Año con los temas Fake love y, por supuesto, Dynamite.

Para agradecer los galardones, BTS grabó un video el cual fue transmitido durante el evento y donde los integrantes mencionaron al ARMY, pues es gracias a su apoyo que tanto la banda como el tema Dynamite han conquistado el mundo.

