Christian Nodal desata especulaciones de problemas con Belinda al hacer esto

Madrid, España.- Christian Nodal sigue disfrutando de su estadía por España y aunque parecía que todo iba bien en su relación con Belinda, en los últimos días no se mostró del todo contento con las atenciones le hacía su novia.

Fue el pasado sábado cuando el cantante reaccionó al desayuno que le preparó la actriz y al parecer este acto terminó mal, pues durante la noche grabó una melancólica canción que creó especulaciones entre los internautas por posibles problemas entre los dos.

A través de Instagram el artista de regional mexicano grabó un video donde mostró las calles de la ciudad, mientras que al fondo se escucha uno de sus próximos temas, justo en la parte "es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien te ama".

Los seguidores que se han vuelto fans de esta relación no se hicieron esperar para referirse a los actos de Christian como una explicación a que las cosas no estaban bien entre los dos, pues incluso una usuaria señaló: "No quisiera estar pensando de más".

