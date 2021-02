Eugenio Derbez podría haber encontrado al mayor de sus hijos: Un tiktoker de 93 años

Ciudad de México.- Don Domingo García Torrecillas es originario de Almería, España, pero desde hace 44 años radica en la Ciudad de Puebla trabajando como administrador de un restaurante.

A raíz de la pandemia, como muchas personas en el país, tuvo que dejar de laborar y encontró una buena oportunidad en TikTok para entretenerse y hacer pasar a sus seguidores un buen rato, aprovechando su disposición y talento.

"El año pasado estuve aquí entretenido en la casa, tengo mucho dónde entretenerme, además me gusta mucho pintar, me entretengo en todas estas cosas, pero ya un año es mucho entonces en enero precisamente, hablando de la poca actividad que tenía me dijeron mis nietos ¿por qué no hacemos lo del TikTok? ", relató Don Domingo a un medio local.

Sus nietos son los encargados de dar ideas, grabar y subir el material al perfil del abuelito que responde al nombre de @elabuelodomingo pues Domingo confesó que no sabía nada hasta que le explicaron en qué consistía.

Tanto ha sido su éxito que ya casi llega al medio millón de seguidores y sus videos han sumado más de 9.3 millones de vistos; pero no es de extrañarse, pue se ha ganado el corazón de todos con sus recreaciones de escenas como cuando festeja al jugar billar o cómo dio vida a varios personajes del actor Eugenio Derbez.

Derbez dijo que iba a sacar a los cinco mejores de TikTok y le dije yo estoy apuntado, pero así nada más de broma, pues ahora todos los que me escriben le dijeron a Derbez que me eligiera, que yo era el mejor y pues ya me lo estoy creyendo, así que seguimos en esto...hasta el mismo Derbez me saludó, entonces digo, si lo ha visto, a lo mejor soy más gracioso de lo que me creo",

Pero eso no es todo, pues a pesar de su edad y actuar para su perfil, también se da a la tarea de leer la mayoría de los mensajes que le llegan y algunas veces hasta contestarlos él mismo, en fin, este abuelito tiene todo para triunfar y merece muchos más seguidores y ¿por qué no? también ganar.

