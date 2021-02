¡No solo Príncipe Harry! Hijo de la Reina Isabel II sería desterrado de importante puesto

Reino Unido.- Recientemente The Sun reveló que no solo el Príncipe Harry y Meghan Markle han sido desterrados de un importante evento para la Reina Isabel II por no pertenecer más a la Corona británica, y en la lista de no gratos se agregaría al Príncipe Andrés, del cual ya tendría su puesto ocupado por alguien más.

Hace una semana la realeza estuvo en boca de todos a causa de la renuncia oficial de los duques Sussex de su cargo 'senior', por lo que sus títulos nobiliarios restantes fueron retirados, además de sus patronatos, lo que aseguran le dolió mucho al hijo menor de Lady Di.

Príncipe Andrés reemplazado por el Mayor General Roland Walker

Tras la polémica noticia, se dijo que la pareja no podrá estar presente en el Trouping The Colour, el desfile anual con el que se celebra el cumpleaños de la monarca, el cual este 2021 será más especial que nunca, ya que festejará 95 años de vida y 69 años en el trono, siendo el mandato más largo de todo el Reino Unido.

Ahora se dice que además de los padres de Archie, el duque de York tampoco podrá estar al lado de su madre, debido a las fuertes acusaciones de violación en su contra, las cuales lo hicieron retirarse de sus deberes reales y la vida pública en el 2019.

Ante esto, se supone que será sustituido como Coronel de la Guardia de Granaderos por el Mayor General Roland Walker, el cual estará junto a la monarca y la familia el próximo el 12 de junio de junio de este 2021. The Times asegura que Isabel II aprobó los cambios y aceptó que su hijo no estuviera presente en el desfile que se rinde en su honor.

Cabe mencionar que el pasado 19 de febrero, toda la familia real ignoró el cumpleaños del padre de la Príncipe Beatriz de York y la Princesa Eugenia de York, pues ni sus padres se pronunciaron públicamente para felicitarlo en su celebración. Tal parece que su despido es definitivo.

