¿No soporta a Pedro Fernández? Actriz de Televisa revela por qué rechazó Telemundo

Ciudad de México.- Después de varias especulaciones y polémica alrededor de su salida en Malverde, la querida Ariadne Díaz, actriz de Televisa, reveló sus verdaderos motivos por los qué rechazó el continuar en la producción de Telemundo de último momento, ¿a caso no soporta a Pedro Fernández?

Díaz tuvo una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans en Instagram, donde le cuestionaron una vez más respecto a su salida de la serie sobre 'El Patrón de los Narcos', a lo que ella decidió sincerarse y confesar que sí fue por la renuncia de Fernando Colunga.

La talentosa actriz confesó que debido a que sintió muy indefinido el destino de la serie por la salida de Colunga, ella decidió dejarla de igual manera, destacando que no fue a causa de pleitos ni por el nuevo actor, ya que aún no se definía cuando renunció.

Me hubiera encantado que se concretara el proyecto, pero ya no continuó más por razones personales, y cuando se fue Colunga y no se sabía quien sería el protagonista, yo también me bajé del barco, esa es la realidad. Me hubiera encantado estar", dijo Díaz.