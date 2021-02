"Son un programa de mier...": Alberto Vázquez estalla contra 'Ventaneando' por fuerte motivo

Ciudad de México.- A través de un video difundido en redes sociales, el famoso cantante, Alberto Vázquez, estalló contra el programa de espectáculos, Ventaneando, luego de que cometieran un increíble error.

Esto debido a que el show de TV Azteca aseguró que la esposa del artista tenía Covid-19, sin embargo, confundieron el nombre y la imagen de su actual esposa, Elizabeth, con el de su exmujer, Mónica, quien murió hace 18 años.

Lee también: "No quiero dar lástima": Alberto Vázquez confiesa los motivos por los que se retirará

Alberto se mostró más que molesto, pues a pesar de que él no es alguien no dice groserías a los demás, esta vez no se contuvo y expresó su descontento.

Estamos viviendo una épca tan tonta, tenemos un periodismo tan estúpido y tan absurdo como el de Ventaneando", dijo el cantante en un video compartido por la cuenta oficial de Chisme No Like.

Podría interesarte: Alberto Vázquez revela cómo quisiera morir ante el riesgo de contraer Covid-19

Por si fuera poco, Vázquez confesó que su indignación se originó debido a que la producción ni siquiera corroboró los datos antes de siquiera pensar en emitir la información al aire:

Es un programa de mier…coles, perdónenme que se los diga; pero da coraje que un detalle de esos se lo pongan a decir a cualquier baboso que ni siquiera sabe de lo que está hablando", señaló.

Fuente: TV Notas