Alejandra Ávalos acusa en 'VLA' a Fernando Ciangherotti de violencia: "Me disparó"

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica cantante, Alejandra Ávalos, en una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría relató que vivió violencia por parte de Fernando Ciangherotti, quien recientemente regresó a Televisa, incluso aseguró que después de una cita romántica él le disparó.

Ávalos en la sección 'En Sus Batallas', abrió su corazón al público y dijo que además de las infidelidades, después de cinco años de matrimonio con Ciangherotti decidió divorciarse porque también la violentaba verbal y físicamente, lo que a ella le impidió seguir luchando por mantener a flote su relación con el actor.

Podría interesarte: Fernando Ciangherotti: Tras irse a TV Azteca y desaparecer por 21 años, vuelve a Televisa

La famosa cantante confesó que cuando salían a comer a un lugar público, este perdía el control y le gritaba si alguien la veía o cruzaba mirada con otra persona; inclusive señaló que cuando estaba manejando pasaba lo mismo y llegaba a bajarse del auto con un fierro.

Me trataba de sobajar, de hacerme sentir que no valía, era una violencia que no me permitía vivir libremente una relación amorosa. Comienzan a surgir focos rojos, por ejemplo, estar comiendo y si pasaba alguien y me veía comenzaba una situación álgida en la mesa de '¿Qué le viste?, ¿Qué te ve?'", reveló Ávalos.