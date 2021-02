Famoso actor reaparece tras permanecer un año aislado en su casa: "Me siento de la chin..."

Ciudad de México.- Al igual que todas las personas en el mundo entero, el actor Alfonso Zayas se encuentra resguardándose en su hogar para evitar el contagio de Covid-19, pues debido a su edad, está tomando medidas muy estrictas por lo que ha permanecido encerrado dentro de su casa por ya casi un año.

La estrella del cine mexicano ofreció una entrevista para el portar TVyNovelas donde apareció a sus 80 años detrás de la ventana de su domicilio en Cuernavaca, Morelos donde vive desde hace 36 años, usando una careta mientras respondía los cuestionamientos del reportero, a quien aseguró que aunque le encanta la 'eterna primavera', los últimos veces no han sido como quisiera.

El actor de sexycomedias, protagonista de películas como 3 Lancheros muy picudos también platicó que tiene proyectos pendientes con actores contemporáneos a él. En cuanto termine la pandemia, Zayas se reuniría con Luis de Alba, Benito Castro y Alejandro Suárez. Finalmente, Alfonso ofreció su sincera opinión sobre el tiempo que pasó en su casa.

Ya quiero que termine esta pandemia. No es fácil, pero tenemos que enfrentarla. Mi consejo es que tratemos de salir adelante, pasar tiempo con la familia. Mi esposa me cuida mucho, me atiende, vienen mis hijas a saludarme, pero no puedo salir. Está de la chin...", recalcó.