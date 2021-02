Golden Globes: Descubre la lista de películas y actores nominados este 2021

Estados Unidos.- La lista de nominados a los Golden Globes 2021 está lista, y al igual que cada año, el magno evento contará con inigualables sorpresas, donde las expectativas están bastante altas pues inclusive se espera un premio póstumo para Chadwick Boseman.

La lista de nominados a la Mejor Película Drama son: The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman y The Trial of the Chicago 7, mientras que a la Mejor Película Comedia o musical: Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Music, Palm Springs, The Prom.

Te puede interesar: Golden Globes: 'The Crown' domina las nominaciones con Emma Corrin como Lady Di

Por la parte de las participaciones se tiene nominada como Mejor Actriz en Película Drama a: Viola Davis en Ma Rainey's Black Bottom, Andra Day en The United States vs Billie Holiday, Vanessa Kirby en Pieces of a Woman, Frances McDormand en Nomadland y Carey Mulligan en Promising Young Woman.

Mejor Actor de reparto en una Película: Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7, Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah, Jared Leto – The Little Things, Bill Murray – On the Rocks, Leslie Odom Jr – One Night in Miami.

Lee también: Las devastadoras muertes de estos famosos dejaron un vacío en Hollywood

Fue la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood la encargada de revelar que la lista de participantes es bastante extensa, aunque en casos como Sacha Baron Cohen se tiene la oportunidad de obtener alguno de los tantos premios pues es su papel en distintas categorías las que la tiene ocupando el lugar en distintas nominaciones.

Fuente: EOnline