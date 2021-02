JD Pantoja llena de amor las redes al mostrarse fanático de Kimberly Loaiza

Ciudad de México.- Juan de Dios Pantoja es el claro ejemplo que la relación no cambia aún cuando decides casarte con tu pareja pues logró llenar de amor las redes sociales al expresar su amor a Kimberly Loaiza.

Por medio de Twitter es donde JD Pantoja ha permanecido más tiempo activo y es donde compartió la fotografía de su amada esposa que está a nada de convertirlo en padre por segunda vez con la próxima llegada del varón a la familia.

Te puede interesar: ¡Se adelantó! Juan de Dios Pantoja a nada de convertirse en papá por segunda vez

"No les pasa que Kim es una diosa", se lee en un tuit, mientras que el youtuber no se hizo esperar para responder un "sí" con el que sus seguidores y demás usuarios de Internet se mostraron sorprendidos pues no hay momento en que Panoja no presuma a su amada.

Si uD83DuDE0D https://t.co/XaKfw98MuW — Juan De Dios Pantoja uD83DuDC8E (@Juandedios_P) February 3, 2021

Lee también: Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza están desesperados por la llegada del mini JD

Fue este sencillo gesto de amor con el que se lograron más de 15 mil 'likes' y un sinfín de retweets que agradecen como siguen existiendo cosas tan maravillosas entre ellos cuando su relación está llena de altas y bajas.

Fuente: Twitter @Juandedios_P