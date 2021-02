Natasha Dupeyrón, exactriz de Televisa, denuncia abuso al borde del llanto: "No es fácil"

Ciudad de México.- Luego de que Nath Campos denunciara pública y jurídicamente al youtuber Rix por abuso sexual, varias mujeres del mundo del espectáculo han salido a compartir sus testimonios y confesar que también fueron víctimas de este delito.

En esta ocasión la famosa estrella juvenil, Natasha Dupeyrón, reveló a través de sus redes sociales que en el pasado también sufrió de abuso y que le costó mucho salir a dar esta desgarradora noticia.

A través de unos videos que publicó mediante sus historias de Instagram, la exactriz de Televisa confesó que se animó a exponer su caso luego de ser invitada a cantar un tema feminista, cuya letra resonó en su interior y la impulsó a no callarse.

La frase era ‘no nos vamos a callar’ y se repetía y mientras la cantaba me di cuenta que por eso no podía ir, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan, me sentí identificada con lo que estaba cantando", dijo muy conmovida.