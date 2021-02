¿Salieron juntos? Juan Osorio estalla contra Mauricio Mejía y reacciona a polémica

Ciudad de México.- Hace unos cuantos días, trascendió un gran escándalo en el mundo del espectáculo, luego de que el actor, Mauricio Mejía, revelara supuestamente haber salido con el productor de Televisa, Juan Osorio, para obtener trabajo.

Tras dicho suceso, miles de internautas comenzaron a especular sobre la sexualidad del responsable de exitosas telenovelas en la televisora de San Ángel, más todavía, cuando este no expresara comentario alguno sobre el tema.

No obstante, en su reciente encuentro con los medios, Osorio habló sobre el tema y negó que esto fuera cierto, pues es algo que no hace ni siquiera con actrices, además lamentó que el actor buscara hacer esto para buscar fama.

Sinceramente ustedes me conocen, ustedes creen que, si no lo hago con una mujer, mucho menos con un hombre, no, no, no, lamentó mucho que él hiciera eso, lamento que se quiera colgar de una fama que no existe y menos conmigo", dijo.