Salma Hayek estalla en redes contra de su equipo de trabajo: "A veces no sirven para nada"

Estados Unidos.- La actriz mexicana, Salma Hayek dejó a notar a todos sus seguidores en redes sociales lo poco tolerante que puede llegar a ser y lo mucho que se enfada cuando las cosas no salen como ella lo espera, pues al parecer su equipo de trabajo se encargó de eso.

Recientemente la intérprete compartió un video en Instagram en el que pretendía anunciar que estaría en el show de Stephen Colbert aunque al parecer a su equipo asesor no le convencía la manera en la que Salma mencionaba el nombre del presentador de televisión estadounidense.

Lo que más llamó la atención es que la actriz fue corregida de manera muy graciosa por su equipo, quienes le indicaban que su pronunciación era incorrecta y hasta que alguien enojado le dice que lo haga como al principio. Salma Hayek acompaño el gracioso video con una peculiar descripción:

Tengo un equipo magnífico detrás de mí pero a veces no sirven para nada", escribió al pie de las imágenes.

Al parecer la actriz no solo sufrió por no poder pronunciar un nombre, pues recientemente, durante una entrevista con la revista estadounidense Variety confesó haber sufrido bullying durante toda su vida por ser una persona de baja estatura.

Yo soy muy bajita. He sufrido bullying por ser de baja estatura durante toda mi vida. Y de repente, no importa. Eres un superhéroe en el Universo de Marvel, me conmovió", confesó la actriz mexicana.