¿Se despide de 'Exatlón'? 'Wushu' rompe en llanto al revelar esto para las cámaras

Ciudad de México.- Recientemente, los fans del programa deportivo del Ajusco quedaron impresionados ante las fuertes revelaciones que hizo 'Wushu' frente a las cámaras del Exatlón respecto a su estadía dentro de la famosa competencia en las playas de República Dominicana, durante las cuales no pudo evitar romper en llanto, ¿a caso será que se tiene que despedir del famoso reality de TV Azteca?

Cecilia Álvarez, alias 'Wushu', tuvo una sincera conversación con sus compañeras de 'Héroes', Casandra Ascencio y Doris del Moral Rosique, en la que abrieron su corazón unas con las otras y con los millones de espectadores, señalando que esta cuarta temporada les ha sido muy difícil a nivel emocional y mental.

Mientras que Cas decía que 'Yomi' ha sido un buen apoyo emocional para sobrellevar la distancia con su familia, 'Wushu' recalcó que se siente muy sola debido a que no tiene a nadie de quien apoyarse, revelando que la primera vez que pisó las playas del Exatlón estaba muy centrada en su desempeño, ya que comenzó muy mal.

La primer vez que vine acá me presionaba mucho para dar mis puntos, porque empecé muy mal mi temporada, pero ya está segunda vuelta me ha pegado más el lado de extrañar", dijo 'Wushu' sin poder evitar romper en llanto con mucha tristeza.

De igual manera, la atleta azul dijo que aunque le daba mucha ternura y alegría ver juntos a Christian con Casandra, también la hacía sentirse más triste y extrañar aún más a su pareja, lo que, de cierta manera, hace el más difícil su estadía en la competencia.

Le digo a Cas que siempre que la veo con Yomi me da como que mucha ternura y me hace extrañar más a mí novio, verlos acurrucaditos, me da mucha ternura. A pesar de que tengo poco de regreso aquí se siente mucho la carga emocional", concluyó 'Wushu'.