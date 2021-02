Tras acusar a actor de Televisa de abuso, Elisa Vicedo llega a 'Ventaneando' con fuerte confesión

Ciudad de México.- La famosa y joven actriz, Elisa Vicedo, concedió una entrevista exclusiva al programa Ventaneando para recordar la dolorosa experiencia que vivió al denunciar que fue víctima de abuso por parte de un actor de Televisa.

En 2018 surgió un video en donde Eduardo Carbajal agrede físicamente y causa graves heridas a Elisa, quien aseguró que el galán de la actuación la había violado años atrás. Debido al escándalo y polémica que se dio luego de su denuncia, la famosa decidió mudarse a Canadá donde comenzó una nueva vida.

A través de una videollamada con el vespertino de TV Azteca, Elisa recordó que a sus 21 años le tocó atravesar una de las experiencias más atroces pues luego de alzar la voz por la agresión sexual que sufrió, fue revictimizada por las autoridades mexicanas.

Yo no les puedo recomendar 've y denuncia', porque no sé si vale la pena, a mí el sistema me demostró lo corrupto que es", contó.