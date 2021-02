Tras sentirse acosada, joven asegura que Vicente Fernández no se ha disculpado con ella

Ciudad de México.- Luego de la polémica de Vicente Fernández por haberle tocado un seno a una fanática y la disculpa que ofreció el cantante durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, es la joven agraviada quien vuelve a aparecer en el ojo público y asegura que la disculpa del 'Charro de Huentitán' no fue sincera.

Durante una entrevista con el programa Primer Impacto, de la cadena Univisión, la joven, que previamente aseguró sentirse violentada por la acción del cantante, consideró que la disculpa de Vicente Fernández no fue sincera.

Aunque recordó que Vicente Fernández consideró que lo que pasó con la joven fue un accidente, ella descartó esa posibilidad, pues contra el ídolo del pueblo se han sumado otras denuncias.

Aunque permaneció en silencio por unos días luego de la viralización del video, Vicente Fernández alzó la voz en una entrevista que concedió a Mara Patricia Castañeda, exesposa de Vicente Fernández Jr. en donde dio su versión de los hechos.

Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella, no he visto a las otras dos mujeres que me acusaron, pero ellas también me agarraban y me abrazaban y me decían 'una foto con beso' y yo me dejaba, pero con la boca cerrada",