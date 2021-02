VIDEO: 'Gomita' sufre problemas de salud y acaba en hospital: "Mi corazoncito no está bien"

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, la famosa payasita e influencer conocida en el medio artístico como 'Gomita', tiene muy preocupados a sus miles de fans y admiradores de redes sociales pues hace algunas horas mostró que había acabado en el hospital.

Durante el pasado fin de semana 'largo' la también exconductora de Televisa aprovechó para viajar al norte del país y se le pudo ver paseando por los estados de Durango y Sinaloa, hasta incluso, acudió al estado de beisbol de Mazatlán para presenciar los primeros juegos de la Serie del Caribe 2021.

Sin embargo, las 'minivacaciones' no le asentaron muy bien y según sus propias palabras, tiene problemas de salud desde que estaba viajando.

A través de sus historias de Instagram, 'Gomita' explicó que se encontraba muy mareada, por lo que su mamá 'doña Chabe' la estaba llevando al médico para que le realizaran un electrocardiograma pues se podría tratar de un problema en el corazón.

No ando bien, no me siento bien, mi corazoncito no sé qué tiene... mi corazoncito se está moviendo muy rápido... el fin de semana realmente no me sentía muy bien".