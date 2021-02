Arturo Peniche busca otra oportunidad con su esposa: "Estoy tratando de ligármela otra vez"

Ciudad de México.- A tan solo de siete meses de anunciar su separación, el actor Arturo Peniche se sinceró sobre la relación que sostiene con su esposa Gabriela Ortiz. y aseguró que se arrepiente de haber tomado una decisión tan abrupta y está buscando reconquistar a su pareja con toda clase de cortejos.

Estamos ajustando lo que se desajustó en algún momento. Es la primera vez que me sucede, fui yo el que tomó la determinación. Pasé por una crisis personal, mental, venía de un ciclón o de una tormenta muy fuerte por la pin... pandemia", contó el actor en entrevista con el programa Hoy.

Arturo confesó que en momento en el que su esposa señaló su ausencia, derivada de la crisis que enfrentó el actor, se decidió a pedir un descanso de la relación: "Me sentí agredido y dije 'no, chao. No quiero saber nada de nadie' y me quité. Hoy me doy cuenta de que pudo ser una reacción impulsiva y estoy tratando de ajustar esas cosas".

De acuerdo con lo dicho por el intérprete, en estos momentos se encuentra sumamente arrepentido por la actitud que tomó con su esposa y está buscando arreglar las cosas entre ambos con un cortejo persistente y un intento por reconquistarla.

Yo creo que en la vida se pueden tener errores y son un simple terrenal. Perdí también la cabeza, porque la perdí al tomar una decisión tan abrupta, pero ya la tomé. Y cuando decidí tener un compromiso con Gaby, lo tengo hasta el día de hoy, aunque esté separadito de ella ahorita", continuó el actor.

Estoy tratando de ligármela otra vez, ¿sí me explico? Claro que me está costando trabajo y esta reconquista está siendo padre, me gusta", añadió el famoso mexicano.

Esta versión sostenida por Arturo desmiente cualquier rumor de una tercera persona responsable de la separación entre él y Gabriela Ortiz. Especialmente, aquella versión que señaló a la consuegra de Arturo, la actriz Sharis Cid, como la responsable de la fractura y que la llevó a interponer una demanda en contra de la revista de espectáculos TV Notas a finales del año pasado.

De acuerdo con la publicación, la separación entre Ortiz y Peniche se debió a una escena de celos de Gaby en contra de Sharis Cid. Desde que se dio a conocer la información, la actriz acusada declaró que la separación fue algo sorpresivo para todos pero que de ninguna manera se encontraba relacionada en ello.

