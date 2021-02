Joven asegura que Christian Nodal le dedica esta canción y exhibe prueba de romance

Ciudad de México.- A través de su cuenta de TikTok, una joven de nombre Fernanda decidió sincerarse con sus seguidores, y con total confianza dijo que ella y Christian Nodal habían tenido un romance hace un par de años, incluso compartió una foto que sería la prueba irrefutable de ello, y que le había dedicado un famoso tema musical, Te Fallé.

Fernanda, en uno de los cortos videos de la red social, dijo que cuando estaba en la preparatoria ella y Nodal habían sido pareja sentimental, mostrando una foto de cuando estaban "enamorados", diciendo que a raíz de ello le dedicó el tema que fue un gran éxito a nivel mundial.

La joven aseguró que Christian en la letra de la canción y en el video narra la historia de lo que sucedió entre ambos cuando terminaron, dejando en claro que hubo una historia de infidelidad.

¿Si ubican la canción Te Fallé, de Nodal? No sé si alguna vez le hayan prestado la atención al video o a lo que dice, básicamente Christian hizo esa canción para mi, porque él básicamente cuenta la historia de lo que pasó entre nosotros dos, y pues sí amigos, yo soy la morra en la que se inspiró para hacer la canción", aseguró Fernanda.

Tras esto comenzó a recibir cientos de críticas en la que decían que se quería "colgar de su fama", a lo que ella respondió tajante que era su historia y no estaba inventando nada, incluso destacó que había una entrevista en la que él mencionaba su nombre.

Yo decidí contarles algo de mi vida, no algo que me fui a inventar de la vida de otra persona o que me este adjuntando otra personalidad, porque ahí sí fuera una colgada de la fama. Yo solo conté una historia que él primero ya contó, que esta en YouTube, que muchos ya la vieron, que dice mi nombre", señaló.