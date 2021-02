"No inventen": Lourdes Motta rompe el silencio sobre su relación con 'Chicharito'

Ciudad de México.- Lourdes Motta, la guapa modelo paraguaya que ha sido relacionada sentimentalmente con el jugador de futbol mexicano, Javier 'Chicharito' Hernández, tras los rumores de ser una tercera en discordia en el matrimonio de él y la modelo australiana, Sara Kohan, quien además es la madre de sus dos hijos, decidió romper el silencio y aclarar todo sobre su supuesta relación.

Desde hace meses se ha rumorado que Sara y Javier están separados desde antes de que naciera su segunda hija, Nala, incluso se llegó a decir que su primer hijo, Noah, no era del delantero mexicano, el único escándalo alrededor de ellos a los que ambos se han pronunciado públicamente, asegurando que ella nunca le fue infiel con nadie y que el menor de un año y medio sí era hijo de Hernández, sin mencionar nada sobre como están en su relación actualmente.

Después de que no se viera al futbolista pasar la Navidad ni el Año Nuevo con su pareja y sus hijos, las hipótesis de que estaban separados fue tomado como una realidad, lo que aumentó después de que ella se fuera con sus bebés a Australia sin él, donde ya tienen casi un mes y ella no ha dejado de presumir su figura en coloridos bikinis.

'Chicharito' se quedó solo en su casa de Los Ángeles, pero el fin de semana pasado salió de viaje por un par de días con Diego Dreyfus, su coach de vida que aseguran está involucrado en su separación con Kohan, un par de amigos y amigas, entre las que se encontraba la guapa modelo paraguaya, a quien rápidamente se le involucró con el mexicano.

Motta, a diferencia de Javier, sí ha salido a dar la cara a lo que se dice sobre ellos, asegurando que entre ella y el futbolista no hay nada, dejando muy en claro y textualmente que no son pareja que todo lo que se dice sin puros "chismes" y la gente ya no haya que inventar al no tener nada más que hacer que meterse en la vida de los demás, sin dar más explicaciones sobre la naturaleza de su relación con Hernández, quién sigue sin decir nada al respecto.

Todo eso que están diciendo en las redes son puros chismes. No es verdad, dejen de inventar cosas, no tienen nada mejor que hacer que meterse en la vida de otros", aseguró Motta.

Fuente: Futbol Radio Fórmula