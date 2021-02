"No tengo la menor idea": Odin Dupeyrón desconocía el caso de abuso de su hermana Natasha

Ciudad de México.- Tras las declaraciones donde la actriz Natasha Dupeyrón reveló que había sido víctima de abuso sexual, a través de sus redes sociales, esta vez, su hermano Odín Dupeyrón, declaró que desconocía el hecho e incluso que había compartido el hecho en sus historias de Instagram.

Fue durante una entrevista para Ventaneando, donde Odín dijo que no sabía, pues al desconocer la situación dijo que posiblemente Natasha esté conmovida como mujer o como persona sensible.

Lee también: Natasha Dupeyrón, exactriz de Televisa, denuncia abuso al borde del llanto: "No es fácil"

View this post on Instagram

No te podría decir si fue valiente o no porque no tengo ningún conocimiento. Nunca nos lo ha dicho Natasha, por lo menos a mi, que ella sufriera algún abuso. A lo mejor está conmovida como mujer o como persona sensible por la canción que dice que canto o por imaginarse lo que puede ser ser abusada o que no le crean", explicó Odín Dupeyrón.